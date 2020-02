Comincia con un convincente successo la corsa dell'Italbasket verso Euro 2021. A Napoli la squadra di Sacchetti, guidata dai 19 punti di Ricci e dai 15 di Vitali, batte la Russia 83-64. Primo canestro in azzurro per il 17enne Spagnolo. Domenica Estonia-Italia alle 18 in diretta su Sky Sport Arena

L'Italia bagna il suo debutto nel girone B di FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers con una vittoria 83-64 contro la Russia. Al PalaBarbuto di Napoli, la squadra del CT Meo Sacchetti (che corre 'fuori classifica' in quanto già sicura del pass per la manifestazione come Paese ospitante) ha cominciato con il 'braccino', complice l'emozione di alcuni esordienti. Una volta rotto il ghiaccio, però, gli azzurri non hanno più smesso di segnare (6/11 dalla lunga), arrivando al primo mini riposo sul +2 (26-24). Sacchetti butta nella mischia l'uomo più atteso, Spagnolo, terzo esordiente più giovane di sempre dopo Vinicio Nesti e Dino Meneghin a 17 anni, 1 mese e 14 giorni. Il play del Real fa la sua parte, anche se in generale si abbassano le percentuali per il 41-33 con cui si va al riposo. L'Italia continua a punire da dietro l'arco (11/22), Spagnolo trova il primo canestro della carriera in azzurro e la squadra di Sacchetti controlla al 30' (62-51). L'ultimo quarto concede poco allo spettacolo: l'Italia controlla il vantaggio con Ricci e capitan Vitali e chiude la pratica, portando a casa il primo successo di questa corsa 'fuori classifica' agli Europei. Domenica secondo impegno di questa prima finestra di qualificazione: si volerà a Tallin contro l'Estonia, in un match che verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena alle ore 18.