Il cestista statunitense lascia la Openjobmetis Varese, come annunciato dalla stessa società. "Accogliamo l’inaspettata richiesta del giocatore che, preoccupato dall’evolversi dello scenario epidemiologico nel nostro territorio, ha manifestato la volontà di raggiungere in America la moglie incinta". Al suo posto Varese ha annunciato l'ingaggio di Toney Douglas

Jason Clark lascia Varese e torna negli Stati Uniti. La notizia non farebbe rumore di per sé, ma leggendo tra le righe del comunicato della Openjobmetis balza subito all'occhio la motivazione della decisione del cestista. "La società biancorossa ha scelto di accogliere l’inaspettata richiesta del giocatore che, preoccupato dall’evolversi dello scenario epidemiologico nel nostro territorio, ha manifestato la volontà di raggiungere in America la moglie incinta e prossima al parto". Clark dice "addio" all'Italia dopo pochi mesi per via dell'emergenza coronavirus, che sta condizionando anche il calendario di Serie A di basket.