Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Golf, Qatar Masters senza italiani

Non solo la MotoGP, in Qatar anche il golf non vedrà la presenza di italiani. Il motivo sempre lo stesso, ovvero le restrizioni introdotte nel paese arabo sui voli provenienti dall'Italia che costringono i passeggeri a imporsi una quarantena volontaria di 14 giorni. Cosa che ovviamente non consentirebbe ai golfisti di prendere parte al Il Commercial Bank Qatar Masters che si disputerà dal 5 all'8 marzo. La conferma arriva dal profilo Instagram di Francesco Laporta: "O quarantena obbligatoria per 14 giorni o il ritorno a casa. Ho scelto la seconda opzione, tra poco prenderò un volo per Roma. Con ogni probabilita' saro' costretto a saltare anche il Kenya Open e l'Hero Indian"