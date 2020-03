Il coronavirus colpisce il Fenerbahce Basket, formazione che disputa l'Eurolega e in cui milita il capitano dell'Italia Gigi Datome. Un giocatore, un membro dello staff tecnico e due del personale amministrativo sono risultati positivi al tampone. Per motivi di privacy, il club non ha rivelato i nomi. Per nessuno di loro, afferma il club in un comunicato, è stato necessario il ricovero ospedaliero: tutti sono isolati nelle proprie abitazioni, monitorati dallo staff sanitario del Fener. Tutto era cominciato nelle prime ore del 21 marzo, quando il club aveva diramato una nota in cui comunicava che alcuni giocatori e membri dello staff amministrativo sarebbero stati sottoposti ad accertamenti, in quanto presentavano sintomi tipici da Covid-19. Il Tofas Bursa, squadra affrontata domenica 15 marzo dal Fenerbahce, aveva annunciato di aver messo subito in isolamento i propri tesserati. Stessa sorte, ovviamente, per tutta la formazione gialloblu allenata da Zelimir Obradovic. Il campionato turco è stato uno degli ultimi a fermarsi, con lo stop imposto dal Governo solo lo scorso 19 marzo.