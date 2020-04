Tanti ospiti a Casa Sky Sport, figure che coinvolgono anche il basket come Sasha Djordjevic. Non servono presentazioni per l’ex giocatore e allenatore serbo, 52enne sulla panchina della Virtus Bologna dopo una carriera che l’ha visto grande protagonista in Italia. Lui che è stato anche un ex Fortitudo, trascorsi che non hanno risparmiato battute in studio dopo la telefonata del nipote di Abele Ferrarini, storico fisioterapista del club. Chi ha condiviso lo spogliatoio con Djordjevic è stato anche il nostro Davide Pessina, suo compagno all’Olimpia Milano tra il 1992 e il 1994: "Abbiamo affrontato lunghissime trasferte insieme, si guardava tutto in lingua originale per imparare l’italiano. E lui ha impiegato davvero poco tempo: dopo un paio di mesi chiedeva se si dice 'vuoi che io vada' o 'vuoi che io vado'. All’inizio doveva fidarsi dei compagni per ottenere i giusti consigli. Quando chiese 'Invece cosa significa?', la risposta scherzosa Not yes but no fece ridere tutti". Tanti ricordi ma anche uno sguardo al presente nel corso dell’intervista alla quale ha partecipato anche Geri De Rosa.

Djordjevic: "Ora lo sport è in secondo piano"

Recentemente lo stesso Djordjevic, a Sky Sport, aveva spiegato come non fosse giusto assegnare il titolo a tavolino in questo momento di crisi sanitaria. Ma proprio il basket aveva fatto bene a fermarsi: "Ovviamente in questo momento lo sport passa in secondo piano. Noi ci adeguiamo dalle decisioni del governo. Lo dicevo dall’inizio senza creare polemiche. È molto più importante tornare alla normalità nel quotidiano, ora è impensabile entrare in un palazzetto e giocare. Si spera di recuperare questa estate. Stiamo aspettando decisioni da parte dell’Eurolega per come finire: tra un mese capiremo se finiremo o meno questa competizione. Spero che i miei ragazzi a casa si stiano allenando". Da ricordare come entro la fine di maggio arriveranno le decisioni per quanto riguarda l’Eurolega (che coinvolge Milano) e l’EuroCup (con Venezia e la stessa Virtus), termini che come ha ricordato Geri De Rosa non vogliono incidere sulla prossima stagione.