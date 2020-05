Della Valle lascia l'Olimpia: "Grazie Milano"

Il cestista piemontese e l'Olimpia Milano si separano dopo due anni. "È stata un'avventura davvero intensa. Il vostro affetto non è mai mancato e me lo porterò sempre dentro", le parole su Instagram dell'azzurro

Amedeo Della Valle e l’ Olimpia Milano hanno chiuso ufficialmente il rapporto iniziato a giugno 2018. Una separazione anticipata dall’emergenza coronavirus, che ha costretto la Federbasket a chiudere in anticipo il campionato italiano e la Federazione internazionale a cancellare anche l’Eurolega. "L’Olimpia desidera ringraziare Amedeo Della Valle per i suoi due anni e gli augura il meglio per il suo futuro", si legge nel breve comunicato della società.

Lungo il messaggio di addio su Instagram di Della Valle, che ha ricordato le notti magiche al Forum e l’affetto dei tifosi. "Milano, è stata un’avventura davvero intensa. Ci siamo divertiti, ci siamo arrabbiati, per raggiungere degli obiettivi comuni - ha scritto l'azzurro -. Ho sentito il vostro affetto non solo nelle notti magiche di Eurolega al Forum, ma anche nelle grandi delusioni. Questo per me è molto importante e lo porterò sempre dentro. Adesso però è il momento di voltare pagina e ripartire carichi per un nuovo inizio. Ci rivediamo sul campo da avversari".