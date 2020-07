Finisce dopo una stagione l'esperienza di Alessandro Gentile con la maglia dell'Aquila Trento. A comunicare la separazione consensuale è stato il club, durante la conferenza stampa per fare il punto sulla stagione 2020-21. "Si dividono le strade di Alessandro Gentile e della Dolomiti Energia Trentino: l'azzurro classe '92 e il club di piazzetta Lunelli hanno infatti deciso consensualmente di non proseguire assieme", si legge sul sito ufficiale. Nei mesi passati con la maglia dell'Aquila Basket Gentile ha giocato 33 partite fra campionato italiano ed EuroCup, viaggiando a 14,6 punti, 4,2 rimbalzi e 2,7 assist di media a serata. L'ala della Nazionale ha anche aggiornato il record di punti segnati da un giocatore di Trento da quando i bianconeri sono in Serie A, realizzando 37 punti nella vittoriosa trasferta di Gdynia in EuroCup.