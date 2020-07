Cremona resta in Serie A, trovato lo sponsor

Dopo il comunicato di rinunica all'iscrizione per problemi economici dello scorso 12 luglio la società ha trovato in extremis uno sponsor che le permetterà di iscriversi al campionato. Ora le squadre sicure di partecipare sono 15, resta in bilico la situazione di Roma

Quasi allo scadere è arrivata la buona notizia per Cremona, che si iscriverà alla prossima Serie A. Il club, che aveva deliberato la rinuncia lo scorso 12 luglio, ha trovato uno sponsor nella famiglia Corazzi e quindi formalizzerà a breve l'iscrizione al campionato, la cui scadenza è venerdì prossimo. "Nella ricorrenza dei trent'anni dalla scomparsa di nostro padre e dei settanta anni dalla fondazione dell'azienda che porta il suo nome - le parole di Antonella Corazzi che sigillano l'accordo - io e mio fratello abbiamo deciso di sostenere nel momento di massima difficoltà una eccellenza del territorio e della nostra città che ha creato tra l'altro un importante movimento giovanile elemento di traino verso valori positivi. E' per sostenere questi valori che nostro padre ha voluto costituissimo una Fondazione che porta il suo nome e non abbiamo alcun dubbio che la nostra scelta sarebbe stata anche la sua scelta. Nostro padre non avrebbe esitato a sostenere il mondo Vanoli dal basket di serie A alle giovanili al Baskin. Rappresentano Cremona città che nostro padre ha sempre avuto nel cuore e per la quale è stato esempio concreto di mecenatismo". Flavio Portaluppi potrebbe essere il general manager della nuova società. Sono quindi 15 le squadre attualmente sicure di disputare la Serie A, resta in bilico solo Roma che potrebbe essere rimpiazzata da Torino.