Virtus, un membro del team positivo al Covid

C'è una positività al Covid-19 in casa Virtus Bologna. La squadra bianconera ha ripreso da pochi giorni la preparazione atletica, in attesa di spostarsi a Folgaria dal 14 agosto, dove effettuerà il ritiro fino al 24. In un comunicato, però, il club bolognese ha annunciato un caso di 'debole positività' di un membro del team squadra. Il lavoro di coach Sasha Djordjevic è dunque stato sospeso e verrà rivalutato nei prossimi giorni per poter capire come riprogrammare l'attività collettiva. La stagione delle 'Vu Nere' comincerà ufficialmente il 27 agosto, quando prenderà il via la Supercoppa con la nuova formula allargata a 16 squadre, con partite di andata e ritorno. La Virtus è stata inserita nel girone con Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna e Pallacanestro Reggiana: le Final Four si disputeranno proprio alla Virtus Segafredo Arena di Bologna venerdì 18 e domenica 20 settembre.