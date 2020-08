Divertente siparietto durante l'intervista di coach Pozzecco a Sky Sport: il tecnico parla del litigio dello scorso giugno con il suo presidente, che in presa diretta lo butta in piscina. "Siamo amici come prima", le parole tra un sorriso e l'altro del patron della Dinamo

Si erano praticamente mollati, poi si sono clamorosamente riavvicinati, tanto che l'amicizia è ancora più salda di prima. I protagonisti sono Gianmarco Pozzecco e Stefano Sardara, rispettivamente coach e patron della Dinamo Sassari, che è ripartita dopo mesi di lockdown. Il tecnico era arrivato a un passo dalle dimissioni, per poi fare dietrofront e restare sull'Isola, ancora a caccia di trofei e grande pallacanestro. Intervistato da 'Sky Sport', Poz è stato letteralmente buttato in piscina dal suo amico-presidente: "Siamo amici come prima", gli ha detto scherzando il numero 1 della Dinamo.