Serie A, il calendario della prossima stagione

La macchina del basket italiano si è messa ufficialmente in moto e dopo aver organizzato il prologo della Supercoppa che porterà le sedici squadre a giocarsi il trofeo il 20 di settembre, oggi ha diramato il calendario della nuova stagione 2020/21. Primo turno previsto il 27 settembre con la partita clou tra Venezia, campione in carica, e Brindisi, praticamente la finale dell’ultimo trofeo della scorsa stagione, la coppa Italia. Trenta partite da giocarsi tutto d’un fiato con le regole di sempre. Al termine del girone d’andata, previsto per il 10 gennaio, le prime otto si giocheranno la Coppa Italia, mentre la partita più attesa sulla carta, quella tra Milano e Bologna Virtus, le due squadre sulla carta accreditate di giocarsi il titolo fino in fondo, avrà il palcoscenico natalizio della tredicesima giornata, il 27 dicembre. Le altre partite di grande appeal sono state distribuite lungo tutto il percorso: derby di Bologna alla sesta, una settimana prima la riedizione dell’ultima finale disputata tra Venezia e Sassari mentre un solo turno infrasettimanale stabilito il 14 di aprile. Le finestre riservate alla nazionale per le qualificazioni alle competizioni internazionali sono state previste nelle settimane dal 23 novembre al 1° dicembre e in quella dal 15 al 23 febbraio.