Qualificazioni Euro: doppio match per Italbasket

Su Sky e in streaming su NOW doppio impegno per gli Azzurri di Pozzecco già qualificati alla fase finale: oggi alle 18.30 Turchia-Italia; domenica, a Reggio Calabria, c’è l’Ungheria (ore 20.30)

Su Sky e in streaming su NOW prosegue il cammino della Nazionale azzurra maschile nelle qualificazioni ai Campionati europei del 2025 di basket. Già qualificati alla fase finale, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco sono attesi dall’ultimo doppio impegno, in diretta su Sky e NOW. La prima sfida contro la Turchia, anch’essa già qualificata, sarà oggi, giovedì 20 febbraio alle 18.30. La diretta su Sky Sport Arena e NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin, con le interviste di Geri De Rosa.

Domenica 23 febbraio c'è Italia-Ungheria

Domenica 23 febbraio il secondo incontro, contro l’Ungheria a Reggio Calabria. Diretta su Sky Sport Uno e NOW alle 20.30, con la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna.