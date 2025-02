E' grande Italia a Istanbul: Turchia battuta 80-67

L'Italia passa a Istanbul 80-67 con una prova di grande carattere nel penultimo turno di qualificazioni a Eurobasket 2025: decisivi i 16 punti di Bortolani, i 14 di Spagnolo e le giocate nel finale di capitan Pajola. Gli azzurri, già qualificati come primi del girone B, tornano in campo il prossimo 23 febbraio con l'Ungheria: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW