Riparte il Basket, Milano batte Cantù 101-71

Il basket italiano torna in campo dopo 173 giorni e l'Ax Milano mostra subito i

muscoli, passeggiando 101-71 nel derby di Supercoppa contro l'Acqua San Bernardo Cantù, 169esima sfida tra due nobili della nostra pallacanestro. L'equilibrio in un Forum senza pubblico dura appena 5' (10-9 per gli ospiti) prima degli 8 punti veloci

dell'esordiente Moretti che spaccano in due la gara. Per Milano - che rinuncia per turnover a Shields, LeDay e Roll - sono travolgenti i debutti di Punter (17), Hines (14) e Datome (14), la squadra non risente affatto della tensione registrata ieri per la sospetta positività al Covid di un membro dello staff di Ettore Messina. La rinnovata Cantù invece appare ancora molto acerba e incerta (20 palle perse): coach Pancotto può però ben sperare per la prova convincente del rookie Sha'markus Kennedy

(16 punti e 12 rimbalzi).