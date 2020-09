Varese, Massimo Bulleri sarà il nuovo allenatore

Sarà Massimo Bulleri il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese. Due giorni fa era arrivato l'esonero di Attilo Caja, alla guida della Openjobmetis nelle ultime tre stagioni e mezzo. La squadra era stata momentaneamente affidata a Vincenzo Cavazzana. Bulleri, 43 anni il prossimo 10 settembre, aveva chiuso la carriera proprio a Varese nel 2017 ed è pronto a firmare un contratto biennale con il club lombardo dopo aver ottenuto il via libera dal Basket Ravenna. Tra i suoi giocatori il "Bullo" troverà anche Luigi Scola, affrontato nella finale olimpica nel 2004 quando l'Argentina ebbe la meglio dell'Italia. In Nazionale Bulleri, oltre all'argento di Atene, ha conquistato la medaglia di bronzo l'anno precedente agli Europei in Svezia. Nella lunga esperienza a Treviso aveva invece vinto 2 campionati, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana e 1 Coppa Saporta. Una grande carriera da giocatore per Bulleri, con oltre 500 partite giocate e più di 5000 punti, che ora spera di ripetere in panchina.