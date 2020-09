L'Olimpia Milano ha conquistato la Supercoppa, trofeo che ha aperto ufficialmente la stagione del basket italiano. Alla Segafredo Arena, davanti a circa 2mila persone, battuta in finale la Virtus Bologna con il punteggio di 75-68. Decisivi i 17 punti di Datome e le giocate nel finale di Rodriguez. Primo titolo per Messina sulla panchina dell'AX

Va all'Olimpia Milano il primo trofeo stagionale del basket italiano. La squadra di Ettore Messina ha conquistato la Supercoppa 2020, battendo in finale 75-68 la Virtus Bologna nella finale giocata nella nuova Segafredo Arena del capoluogo emiliano. Decisivi i 17 punti con 6 rimbalzi di Datome, i 14 di Punter e le giocate nel finale di Rodriguez. Primo titolo in panchina per Ettore Messina da quando è arrivato all'AX. Per Milano si tratta della quarta Supercoppa dopo le tre consecutive vinte dal 2016 al 2018.

La cronaca del match

Primo quarto in cui Milano prova a scappare, grazie soprattutto a una difesa che concede appena 16 punti agli uomini di Djordjevic (21-16 al 10'), nonostante l'infortunio al gomito di Micov. L'AX alza ulteriormente intensità e percentuali dalla lunga (6/11) e arriva all'intervallo con un confortevole vantaggio di 12 punti (45-33). Appena si inceppano i tiratori biancorossi (0/6 da tre), la partita si riapre improvvisamente, con l'Olimpia lasciata ad appena 8 punti nel 3° quarto e con le Vu Nere in corsa al 30' (53-51). L'equilibrio regna anche nell'ultimo periodo e si arriva negli ultimi 5' con Bologna sempre in rincorsa (61-58). A rompere gli indugi è Datome, che con 5 punti in fila ricaccia indietro i bianconeri, anche se a chiudere la gara è il Chacho Rodriguez con la tripla del +7 nell'ultimo minuto. Finisce 75-68 per l'Olimpia, che resta imbattuta in questo inizio di stagione da favola e si porta a casa il primo trofeo del 2020, con Delaney votato MVP della competizione. La Virtus potrà prendersi la rivincita in campionato, al via dal 26 settembre.

Virtus Bologna: Alibegovic 13 punti, Abass e Gamble 12

Olimpia Milano: Datome 17 punti, Punter 14, Delaney 11