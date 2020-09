Presentata a Milano l'edizione del campionato di Serie A di basket, al via da sabato. "Possiamo parlare di anno zero, anche se siamo già ripartiti bene con la Supercoppa. Sarà un campionato nuovo, con un nuovo trofeo che sarà patrimonio della pallacanestro. Vogliamo ripartire in sicurezza e con il pubblico", ha detto a Sky Sport il presidente della LBA, Umberto Gandini