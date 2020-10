Olimpia Milano, altro show. Cade Venezia, ok Cantù

Il campionato celebra la sua regina solitaria perchè nella terza giornata cadono molte teste: dopo quella della Virtus battuta in casa nell’anticipo da Cremona, nella domenica è toccato ai campioni in carica di Venezia fare un tonfo casalingo fragoroso, affossati dal 72-90 imposto da Pesaro. Venezia regge nel solo primo quarto, quando i canestri dei soliti Watt e Tonut spalleggiati da Fotu chiudono il primo parziale sul 23-19. Da lì in poi in campo rimane solo Pesaro: nel secondo quarto Filipovic mette una serie di triple che fanno tremare le gambe alla Reyer, sotto 38-41 all’intervallo. Nella ripresa il banco salta definitivamente: Filipovic, l’ex Filloy e Massenat mettono assieme un incredibile 10 su 15 dalla lunga distanza e Pesaro costringe Venezia alla prima sconfitta stagionale.

Scontro al vertice tra due imbattute a Trieste dove la sorpresa di Dalmasson si trova di fronte Milano, in striscia positiva da 15 partite: il 20-2 iniziale dell’Olimpia firmato dai canestri di Shields, seguiti da quelli di Datome mettono subito le cose in chiaro per il 12-26 del primo quarto. Trieste, dopo esser sprofondata sul -21 tenta di reagire nel secondo periodo: parziale di 15-2, con Fernandez e Laquintana torna fino al -8 per lasciare poi il campo agli avversari che con una serie di triple e un Leday da doppia-doppia e miglior realizzatore del campionato, chiudono 62-87 rimanendo imbattuti dopo 16 partite e da soli davanti a tutti perché l’ultima a cadere è la sorprendete Varese che, nel derby con Cantù, nonostante i 29 punti di Scola e i ripetuti tentativi di fuga, è costretta a lasciare la testa della classifica colpita nel quarto periodo dalle triple di Thomas che valgono l’80-90 finale.