Cremona e Trento fanno festa: Varese e Pesaro ko

Anticipi dolci per Cremona, vittoriosa nel derby con Varese, e Trento, al suo primo successo stagionale

Accanto ai due prim’attori nella ripresa si affiancano anche Mian e l’altro Williams e allora anche per l’argentino di Varese, miglior marcatore del campionato, arriva la resa: 80-67 il finale che regala a Cremona la seconda vittoria consecutiva e a Varese la seconda sconfitta in fila .

Ed è proprio la Vanoli a mettere subito la partita sui binari giusti con un parziale di 11-2 firmato dall’atleticità di TJ Williams e Hommes. Scola e Morse, per la squadra di Bulleri, cercano di tenere la scia ma la serata drammatica al tiro di Douglas li condanna.

Gioisce invece per la sua prima vittoria stagionale in campionato Trento che a Pesaro costringe la Carpegna a soli 57 punti segnati. Maye e j Wialliams, omonimo dei due di Cremona, costruiscono il primo allungo per l’8-16 del primo quarto epoi, dopo che nella parte centrale Cain trascina i suoi fino al -4, risolvono la questione nell’ultimo periodo chiudendo sul 57-71.