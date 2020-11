Milano, ritorno in Europa amaro: ko a Valencia

Dopo aver saltato due partite a causa della pandemia che aveva colpito le squadre avversarie, senza gli infortunati Punter, Delaney e Moraschini, l’Olimpia rientra in Europa con la trasferta a Valencia. All’inizio le buone notizie arrivano da Rodriguez e Roll che tengono in rotta di galleggiamento la barca milanese fino a quando Williams riesce a volare sopra la difesa di Messina per il 24-18 del primo quarto. Milano va sotto anche di 12 colpita dalle triple di Prepelic ma ha una reazione d’orgoglio: il parziale di 12-2 firmato da Hines e Micov porta Milano negli spogliatoi addirittura avanti 44-42 ma nella ripresa è Kalinic a segnare il solco per gli spagnoli e Shields a rispondere per mantenere le due squadre in equilibrio: anche quando Valencia trova le triple di Prepelic per il nuovo vantaggio ancora Micov riporta la partita in parità a due minuti dalla sirena. A decidere in volata sono le triple di Van Rossom che valgono l’86-81 finale e la seconda sconfitta europea dell’Olimpia.