Brindisi vola, colpo in casa Virtus e primo posto

Brindisi sveste i panni della sorpresa per vesitire quella della bella realtà, battendo nell’anticipo della settima giornata la Segrafredo Bologna sul proprio campo 88-98 in una partita condotta dall’inizio alla fine. Il primo quarto è in equilibrio coi canestri di Thompson e Harrison per i brindisini e quelli di Weems e Gamble per la Virtus. Il break arriva nel secondo periodo: 17-26 per l’Happycasa e 40-50 all’intervallo con protagonista Udom. Nelle ripresa si scatena Tweodosic ma i suoi 10 punti nel quarto non bastano per riavvicinare i bianconeri che soffrono le invenzioni di Harrison e Willis, Nell’ultimo periodo la Virtus cerca la rimonta, arrivano fino a -2 con un gioco da tre punti di Pajola ma è Brindisi che alla fine ha più energia: Thopmpson e Gaspardo segnano i canestri che valgono la vittoria e, per almeno 24 ore la testa della classifica in compagnia di Milano. Non approfitta della situazione Sassari che a Trento perde 92-78 sotto i colpi di un Sandres da 23 punti e un Browne da 15 e non bastano i 25 punti di un Bendzius in serata di grazie.