Eurobasket donne 2021, doppio appuntamento su Sky

Doppio appuntamento su Sky con l’Italia femminile di pallacanestro, impegnata nelle “Eurobasket Women 2021 Qualifiers” - le qualificazioni al campionato europeo di basket che il prossimo anno si disputerà in Francia e in Spagna dal 17 al 27 giugno. Un ritorno sul parquet organizzato nei minimi dettagli dalla FIBA, che ha scelto di far giocare le azzurre a Riga, in Lettonia, all’interno di una bolla per evitare il più possibile la diffusione del contagio da Covid-19. Sì disputerà lì la finestra dedicata alle qualificazioni, che vedrà tra le altre cose anche l’esordio di coach Lino Lardo sulla panchina dell’Italia. Il primo appuntamento è per venerdì 13 novembre alle ore 18.45 su Sky Sport Arena: avversaria la Romania. Dopo due giorni dal primo match invece - domenica 15 novembre - sarà la volta della sfida alla Repubblica Ceca, sempre alle 18.45 e sempre in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su NOW TV. A guidarci e a raccontare la doppia sfida delle azzurre ci sarà in telecronaca Francesco Bonfardeci, affiancato nel commento da Silvia Gottardi. Inserita nel girone D, l’Italia ha giocato fin qui due partite di qualificazione, perdendo a Cagliari con la Repubblica Ceca e vincendo in trasferta in casa della Danimarca. Conquistare due successi è dunque fondamentale per puntare alla qualificazione continentale.

“EUROBASKET WOMEN 2021 QUALIFIERS”

Venerdì 13 novembre, ore 18,45:

ROMANIA-ITALIA

diretta Sky Sport Arena

Domenica 15 novembre, ore 18.45:

REPUBBLICA CECA-ITALIA

diretta Sky Sport Arena

(entrambi i match disponibili su Sky Go, anche n HD)