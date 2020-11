Gianni Petrucci rieletto presidente della Fip

Gianni Petrucci è stato rieletto alla presidenza della Federbasket per il terzo mandato consecutivo, il suo quinto in totale alla guida della Fip. A rinnovare la fiducia per il prossimo quadriennio olimpico al presidente uscente, nonché candidato unico, è stato il 90% dei voti validamente espressi.

"Sono onorato e orgoglioso di essere stato confermato - ha detto il presidente Petrucci - è il momento più difficile per il paese e dobbiamo intervenire, come ho già detto nel mio discorso di candidatura, con riforme e rivoluzioni nell'interesse della pallacanestro. Ringrazio il mondo del basket che mi ha eletto e mi auguro di essere all'altezza dei prossimi quattro anni. Di sicuro ci sarà il mio impegno e la mia disponibilità".

"Riforma penalizza sport, Giunta Coni alzi voce"

A margine della rielezione, Petrucci ha anche parlato della riforma dello sport: "Sono realista, ma piu' passa il tempo e piu' non comprendo perche' si voglia insistere su una riforma che penalizza il mondo dello sport, uno dei settori in Italia che funziona meglio, e crea disorientamento piu' che aiutarlo. Mi auguro che la Giunta del Coni di oggi alzi la voce: questa riforma non deve passare. La centralità del Coni è sacrosanta - prosegue il numero uno della Fip - lo dimostrano questi ultimi mesi in cui c'è stata solo confusione e un vuoto assoluto".