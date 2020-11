9^ vittoria per Milano, il derby alla Virtus

Fortitudo Bologna-Vitus Bologna 71-91

Migliori marcatori: Saunders 20 punti, Happ 17 (Fortitudo); Pajola 14, Adams 13 (Virtus)

Ad approfittare della situazione difficile della Reyer e raggiungerla al terzo posto è la Virtus Bologna che fa suo il derby numero 109 con la Fortitudo che comincia bene coi canestri di Happ ma basta che i bianconeri mettano in campo il leader Teodosic che la musica cambia: assist per Ricci (14 in totale), canestro in mezzo alla difesa avversaria e primo quarto chiuso sul 22-25. Nel secondo il genio della Virtus scatena il parziale di 11-0 e ci vuole un Saunders da doppia cifra per non affondare all’intervallo. Nella ripresa però la Virtus non cala: Pajola, alla sua prima doppia cifra in carriera segna sei punti in fila per il +11 che nell’ultimo periodo diventa addirittura +20 con una serie di triple e altre invenzioni di un Teodosic da doppia doppia che mette la firma sotto il 71-91 finale