Weekend dedicato alla Nazionale: nella bolla di Tallin torna in campo l'Italbasket, che affronta sabato la Macedonia e lunedì la Russia in due match validi per la qualificazione a Eurobasket 2022. Azzurri già sicuri del pass in quanto Paese ospitante. Il CT Sacchetti: "Cinque debuttanti, voglio rivedere lo spirito di febbraio". I match in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno BELINELLI TORNA IN ITALIA: FIRMA CON LA VIRTUS

Nella bolla di Tallinn, predisposta dalla FIBA, tra venerdì 27 a lunedì 30 novembre si giocano diversi incontri validi per le qualificazioni all’Europeo per nazioni del 2022.Sul parquet anche l’Italia di Meo Sacchetti, inserita nel gruppo B, con Russia, Estonia e Macedonia del Nord. Italia già qualificata alla fase finale, essendo tra i paesi ospitanti dell’EuroBasket 2022, con un girone in programma a Milano. Azzurri in campo sabato e lunedì, rispettivamente contro la Macedonia del Nord e la Russia; entrambi i match in diretta su Sky Sport Arena, quello contro i russi anche su Sky Sport Uno, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina. Il programma delle qualificazioni su Sky Sport Con 4 punti gli Azzurri guidano il girone a punteggio pieno, dopo le precedenti vittorie ottenute sui russi e sugli estoni, che seguono la nazionale italiana distanziati di una lunghezza, mentre la Macedonia del Nord chiude il gruppo a quota 2. Non solo Italia sul parquet della capitale estone, ma anche diverse altre nazionali impegnate nelle qualificazioni, per un totale di sei match in onda su Sky, tutti in diretta. Anche Sky Sport 24 seguirà questo mini torneo di Tallinn, con aggiornamenti, news e altro ancora nel corso delle varie giornate di gara e con uno Studio Basket dedicato, in compagnia di Alessandro Mamoli e Francesco Bonfardeci

Sacchetti: "Tanti debuttanti, sarà test importante" Il CT Sacchetti farà debuttare ben cinque giocatori in Nazionale: Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Si affiancheranno a giocatori di esperienza come il Capitano Amedeo Della Valle (67 presenze), Michele Vitali, Pippo Ricci e Amedeo Tessitori. Tornano anche Marco Spissu, Nicola Akele e Raphael Gaspardo. “Questi ragazzi mi hanno lanciato un messaggio – ha detto il CT – e io l’ho recepito. Sono abituato a vedere tutti loro in campionato ma volevo vederli in questo ambiente e con questa Maglia. In questi pochi allenamenti prima della partenza per la “bolla” mi è piaciuto l’atteggiamento e la voglia di guadagnarsi un posto da parte di tutti nonostante le fatiche con i club. In diversi avranno la possibilità di debuttare in Azzurro e ciò che più desidero è che si ricrei quello spirito visto a febbraio scorso, quando oltre alle vittorie c’è stata una partecipazione e un coinvolgimento incredibile anche da parte di chi ci ha visto. Andiamo a Tallinn per giocarcela perché quando si indossa la canotta della Nazionale ogni partita conta”.

I convocati dell'Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

EuroBasket 2021 Qualifiers, Gruppo B: risultati, calendario e classifica 20 febbraio

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Classifica: Italia 2-0, Estonia e Russia 1-1, Macedonia del Nord 0-2



27 novembre

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia



30 novembre

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord



18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia



21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia