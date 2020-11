Giorno di presentazione a Bologna per Marco Belinelli, nuovo giocatore della Virtus: "Il mio sogno era giocare in NBA per raggiungere fenomeni come Kobe e Jordan. Tornare a casa è unico, la Virtus ha un progetto importante e voglio aiutarla a vincere in Italia e in Europa. Volevo sentirmi ancora un giocatore importante, sono carico, ho il fuoco dentro"

"NBA era il mio sogno, in America ne ho viste di tutti i colori"

"Per me tornare a casa è qualcosa di unico - ha detto Belinelli -. La Virtus ha creduto in me quando ero ragazzino, con questa maglia ho esordito in serie A e ho fatto esperienze indimenticabili. Volevo ringraziare la Fortitudo per gli anni importanti vissuti là, mi hanno fatto crescere come uomo e giocatore. Il mio sogno è sempre stato quello di arrivare in NBA e raggiungere giocatori fenomenali come Kobe, Jordan e Bird. Non volevo fermarmi in Italia o Europa, il mio sogno era l’NBA. Ora sapete tutti che ho fatto 13 anni là, sono cambiato, non sono il ragazzino di una volta, sono sposato, ho un bagaglio di esperienza molto importante grazie anche agli anni americani, dove ho cambiato molte squadre: questo non è stato facile ma mi ha permesso di crescere mentalmente. Negli anni in America ne ho viste di tutti i colori, e sappiamo che viviamo in momenti difficili. Abbiamo parlato con il Papa di Black Lives Matter, io sono qui perché so giocare a basket e perché cerco di essere importante, poi lavoreremo anche per altre cause e per essere un esempio".

"Sono carico, Virtus progetto importante"

"La Virtus si è presentata con un progetto importante, ha creduto in me fin da subito e mi ha dato qualcosa di grandissimo, ovvero la possibilità di sentirmi ancora un giocatore importante, di poter lottare per obiettivi importanti in Italia e in Europa. Sono molto carico, c’è un fuoco in me, sanno già tutti che vorrei allenarmi da domattina, ho sentito molto il calore dei tifosi e questo mi riempie di gioia. Non vedo l’ora di cominciare, e aspetto che a parlare sia il campo".