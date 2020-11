Euro 2022, rinviata Italia-Macedonia del Nord

Riscontrati tre casi di positività al Covid-19 nella delegazione della Macedonia del Nord: salta la sfida contro l'Italia valevole per le qualificazioni agli Europei del 2022

Il coronavirus ferma Italia-Macedonia del Nord, partita valida per la terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2022 di basket in programma oggi alle 15: la sfida è stata rinviata a data da destinarsi. Come si legge da una nota della Federazione internazionale basket, nel gruppo-squadra dei macedoni sono stati riscontrati tre casi di positività al Covid-19.