Terzo successo per l'Italia, che batte la Russia 70-66 nella 'bolla' di Tallin in un match valido per le qualificazioni a EuroBasket 2022, competizione a cui gli azzurri sono già qualificati. Dominante Tessitori, che chiude con 27 punti e 9 rimbalzi. Ben cinque debuttanti in campo per coach Sacchetti, con menzione speciale per Pajola

Russia-Italia, la cronaca

Gli azzurri partono forte (0-6), ma appena si abbassano le percentuali dalla lunga (1/6) la Russia torna in partita e impatta a quota 15 alla prima sirena. L'esordiente Pajola è subito un fattore, coach Sacchetti butta nella mischia anche Alviti, Pecchia e Baldasso, tutti alla prima in azzurro. L'Italia scivola anche a -5, ma non soccombe alla superiorità fisica degli avversari, spesso di due taglie più grandi. Ricci e Tessitori sono 'on fire' (20 punti complessivi) e guidano gli azzurri all'intervallo sul +5 (31-36). Nella ripresa tocca anche a Moretti debuttare (primo canestro con tripla di tabella), con la qualità di basket inversamente proporzionale al tanto agonismo messo in campo dalle due squadre. Si segna con il contagocce, ma l'Italia tiene botta e arriva all'ultimo intervallo breve con la testa avanti (44-50). La squadra di Sacchetti, trascinata da un Tessitori dominante (27 punti e 9 rimbalzi) vola anche a +8 a metà dell'ultimo periodo (51-59), prima del prevedibile ritorno russo, spinto più dal carattere che dall'organizzazione. Spissu ricaccia indietro gli avversari con due triple in pochi secondi: sono le giocate che regalano all'Italia il terzo successo in questa corsa (virtuale) e Euro 2022.