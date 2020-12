Milano cede in volata al Panathinaikos

L’Olimpia sale sulla giostra dell’Eurolega 48 ore dopo aver strapazzato Berlino senza poter contare sul Chacho Rodriguez fermato da un problema muscolare e di fronte si trova il Panathinaikos alla caccia di un successo esterno che manca da troppo tempo. Il copione milanese è sempre lo stesso: Delaney e Punter a produrre in attacco per il minimo vantaggio del primo quarto e poi un parziale di 11-2 nel secondo firmato da Roll e Leday per andare negli spogliatoi con una dote di 12 punti da amministrare. Nella ripresa però il Pana trova spazi inaspettati nella difesa Olimpia: ne approfittano Mack e Papapetrou per riavvicinarsi e ci vuole tuta la buona volontà di Shields e Hines per chiudere il terzo quarto ancora avanti 60-54. Nell’ultimo periodo però è Mitoglou che diventa protagonista: segna 8 punti in fila per il pareggio e poi con le triple di Nedovic e Papapetrou il Pana agguanta il primo vantaggio della serata sul 75-76: nella volata finale è Shields a rimettere avanti l’Olimpia ma il canestro di Papaiannis vale il sorpasso decisivo: finisce 77-80 per i greci segnano 50 punti nel solo secondo tempo e interrompono a 3 la striscia di vittorie di Milano che ora deve pensare al campionato e all’ennesimo doppio turno europeo della prossima settimana.