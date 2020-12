Beli, niente debutto. Milano e Brindisi vincono

E’ stato un week end difficile quello dell’decima giornata per la Bologna del basket. Dopo che nell’anticipo la Fortitudo perde a Brescia e rimane sola ultima in classifica licenziando nella mattinata seguente coach Meo Sacchetti, l‘attesa era tutta per la Virtus e il possibile esordio di Marco Belinelli nel campionato italiano.

Virtus Bologna - Sassari 78-83

Invece il Beli, evidentemente non ancora a posto fisicamente, è rimasto in panchina per tutti i 40 minuti vedendo i suoi nuovi compagni perdere la quarta partita casalinga consecutiva, questa volta contro Sassari, 78-83. Partita che i sardi mettono subito sulla buona strada con le triple di uno scatenato Bendzius per il 12-27 del primo quarto. Dopo l’espulsione di Djordjevic Bologna reagisce, per un paio di volte si avvicina agli avversari ricacciati indietro prima da Spissu poi, quando Weems segna il canestro del -1, è l’ultimo arrivato in casa Pozzecco, Katic , a segnare i punti che valgono la vittoria e l’aggancio in classifica .

Varese-Milano 70-96

Davanti continuano a vincere Milano e Brindisi. L’Olimpia al suo decimo successo consecutivo passeggia su Varese 70-96 chiudendo la questione già nel primo quarto coi canestri di Tarczevski e Punter, mettendo poi 5 giocatori in doppia cifra e subendo i soliti 22 punti di Scola.

Brindisi-Cantù 85-71

Meno facile la vittoria di Brindisi che batte Cantù 85-71 accendendo i riflettori su Perkins, una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi, e Thompson che ne mette 19 con 9 assist.

Gli altri risultati

Anche Venezia e Pesaro perdono l’occasione per rimanere in scia: la Reyer rimaneggiata cede 71-79 con Trento che scatena un Browne da 24 punti e 10 assist ed un Williams da 22 e non bastano i 19 di Bramos. Pesaro, la sorpresa di questo campionato, perde a Treviso 91-81, con il primo quarto a decidere grazie ai canestri di Logan, alla fine18 punti e Sokoloski, 23 e così il gruppetto delle inseguitrici aumenta a 5 squadre tutte appaiate a 10 punti in classica.