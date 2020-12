Alla basa il difetto di comunicazione tra dirigenza e proprietà sulla decisone di non far giocare Belinelli con Sassari, per la delusione del patron Zanetti

Quello che è certo è che non si tratta di una scelta tecnica. Quella che ha portato la dirigenza della Virtus a licenziare Sasha Djordjevic e tutto il suo staff ha una natura diciamo politica: al di là delle quattro sconfitte casalinghe consecutive la Virtus rimane comunque prima in Eurocup, terza in campionato anche se in compagnia di altre squadre. Ma andiamo con ordine: la Virtus celebra l’arrivo di un grande giocatore come Belinelli, lo presenta alla stampa e lo stesso Djordjevic lo considera l’acquisto più importante della pallacanestro italiana degli ultimi 40 anni.