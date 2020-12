Ottima Olimpia in Turchia: 79-71 al Fenerbahce

Ottava vittoria in tredici partite per la squadra di Ettore Messina che inizia bene la trasferta turca dominando la partita contro il Fener. Tra 48 ore (giovedì 17 dicembre) la sfida contro l'Efes

Nella lunga trasferta turca che prevede due partite in 48 ore l’Olimpia comincia contro un Fenerbahce in crisi di risultati. L’ex squadra di Gigi Datome però inizia con un parziale di 11-2 a firma tutta francese, De Colo e Barthel che scuote Milano. La reazione arriva con un controparziale di 10-0 grazie alle triple proprio di Datome e Shields per chiudere il primo quarto col minimo vantaggio. Milano non si ferma: Punter e Delaney confezionano un altro allungo di 13-2 che indirizza senza equivoci la partita verso gli uomini di Messina.

Nella ripresa il Fener mostra tutta la sua fragilità: perde De Colo per infortunio e l’attacco milanese ne approfitta per mettere entrambe le mani sulla sfida con tutti i suoi uomini con Leday in testa che segnano canestri facili. Un’altra tripla dell’ex Datome fissa il più 20 dell’ultimo riposo e il quarto periodo è solo accademia: Milano tira il fiato, il Fener può solo accorciare il distacco grazie a Westerman e alla sirena finale è 71-79. L'Olimpia guadagna due punti preziosi in classifica e aspetta ad Istanbul per affrontare tra 48 ore l’Efes.