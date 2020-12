Durante Bayer-Bamberg, Andrea Trinchieri ha spedito direttamente negli spogliatoi un suo giocatore, il giovane Matej Rudan: "Ha talento, ma l'atteggiamento in campo è sbagliato. Non è Shaq, ma gioca come se avesse vinto cinque anelli. Voglio essere una guida per i giovani, anche dura se necessario. Deve uscire dalla comfort zone"

"La prossima volta lo mando in autostrada"

"La prossima volta lo mando in autostrada, i giovani hanno bisogno di una guida, magari dura, e così voglio fare con Rudan - ha spiegato Trinchieri alla televisione tedesca -. Non ho mai visto un giovane avere successo rimanendo nella sua comfort zone. Matej è talentuoso, ma ho dubbi che sappia come si diventa professionisti. Va in campo come se fosse Shaquille O’Neal, come se avesse vinto cinque anelli. Non capisce che deve lottare, la prossima volta va direttamente alla stazione degli autobus".