Sorpresa Pesaro: centra le Final 8 di Coppa Italia

Termina il girone d’andata della Serie A ma non basta per decretare quali saranno le prime otto squadre che si giocheranno le Final 8 di Coppa Italia. Perché tra partite rinviate per Covid e una per l’impossibilità dell’Olimpia di rientrare in Italia a causa di una tempesta di neve che l’ha costretta a rimanere a Madrid, ci sono ancora due posti da assegnare attraverso i recuperi. A staccare il biglietto per la kermesse di Lega è stata in quest’ultima giornata la sorpresa Pesaro che, nello scontro diretto con Brescia porta a casa un preziosissimo 98-88. Partita che Brescia cerca di aggredire all’inizio con un parziale di 14-0 firmato da Crawford e Cline e il tutto sarebbe ancora più evidente se Zanotti, con 9 punti non ci mettesse una pezza per chiudere il primo quarto con Pesaro sotto 16-22. Nel secondo i lombardi si affidano a Ristic per allungare fino al +10 ma il rientro pesarese è determinato dalle invenzioni di Filloy e Robinson che permettono agli uomini di Repesa di andare negli spogliatoi con solo 5 punti da recuperare. Nella ripresa entra in campo una Pesaro diversa: il break lo comincia Delfino ma è Filipovic a mettere i canestri del 28-15 di parziale che manda i marchigiani all’ultimo riposo avanti 68-60. Nell’ultimo periodo Pesaro gestisce il vantaggio: con la coppia Filloy Filipovic rintuzza i tentativi di rimonta bresciana e chiude con una vittoria 98-88 che le dà il diritto di sedersi con le grandi della nostra pallacanestro. In attesa che a farle compagnia arrivino, dopo i recuperi, le ultime due tra Trieste, che nel frattempo batte 69-82 la Fortitudo con 20 punti di Grazulis, 13 di Laquintana e 11 di Alviti, Cremona e Reggio Emilia.