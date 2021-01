Milano non si ferma più, a Berlino finisce 84-70

Nel bel mezzo di un gennaio in cui è costretta dai calendari italiano ed europeo a giocare una partita ogni tre giorni, con viaggi a volte anche complicati, l’Olimpia sembra trovare soddisfazioni importanti e anche da Berlino torna con una vittoria, 70-84 contro l’Alba, che la consolida sempre di più tra le grandi d’Europa. E pensare che la serata non era certo cominciata nel migliore dei modi: scarichi e poco reattivi gli uomini di Messina nel primo quarto subivano l’arrembaggio dell’Alba condotta dalle conclusioni di Lemmers e Siva per il +9. Bastava però aspettare l’entrata in campo di Hines e Datome per cambiare letteralmente la faccia della sfida: parziale di 12-0 frutto di tre triple del capitano azzurro, con Hines a chiudere ogni vaco in difesa. La striscia si allungava con le conclusioni pesanti anche di Leday e Punter e all’intervallo Milano chiudeva avanti 34-42. Nella ripresa l’Olimpia non riusciva a chiudere il discorso ma manteneva comunque quella manciata di punti di vantaggio che le consentivano di non andare in affanno: sempre da lontano i milanesi arrivavano anche alla doppia cifra di vantaggio e all’Alba non era certo sufficiente un Lammers precisissimo dal campo. Nell'ultimo periodo prima Hines e poi Leday mettevano 15 punti tra le due squadre e Milano poteva così chiudere in scioltezza sul 70-84, risultato che rappresenta la terza vittoria consecutiva in Eurolega e un importante passo avanti per avvicinare le prime quattro posizioni in classifica.