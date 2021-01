Poeta non basta, Cremona sconfitta dall'Olimpia

Nel recupero contro Milano, Cremona perde la partita in volata e vede sfumare la possibilità di andare alle Final8 di Coppa Italia, lasciando il posto a Reggio Emilia. In una partita giocata fono all’ultimo possesso, Cremona è costretta a cedere 81-83 all’Olimpia nonostante un'incredibile rimonta firmata da Peppe Poeta. A decidere le triple di Datome e i tiri liberi milanesi

Quarantotto ore dopo aver giocato la prima di ritorno, Cremona e Milano fanno un salto temporale all’indietro per completare quello d’andata con un recupero che per Cremona vale, in caso di vittoria, addirittura la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia.



La partita comincia con una sfida dall’arco che avvantaggia l’Olimpia che guadagna una manciata di punti di vantaggio. Allora la Vanoli decide di andare vicino a canestro: Con Jarvis Williams trova il vantaggio e ci vuole un’altra tripla di Roll per chiudere il quarto con Milano avanti 18-24. Nel secondo, dopo la parità sul 28 con un’invenzione di TJ Williams è Milano a dare la spallata con le affondate di un Tarczewski semplicemente perfetto e l’ennesima tripla sulla sirena di Roll manda le squadre in spogliatoio col massimo vantaggio Olimpia: 35-44.



Nella ripresa Milano sembra controllare fino a quando prima Palmi e poi Poeta riescono a dimezzare lo svantaggio quando si entra nell’ultimo periodo. E qui comincia il Poeta show: con Milano a +9 grazie alle solite triple di Datome, il piccolo playmaker della Vanoli costruisce praticamente da solo un parziale di 15-0, segnando in ogni maniera e mandando Lee sopra le teste avversarie per le schiacciate che valgono il sorpasso sul 76-72.



Milano però non vuole mollare: Datome e Leday da Lontano mettono la partita in parità, , i tiri liberi fanno la differenza e a nulla serve la tripla di Hommes che porta Cremona a -1. Finisce 81-83 per l’Olimpia che chiude l’andata con una sola sconfitta e a gioire a distanza è Reggio Emilia che entra nelle Final 8 al posto proprio di Cremona.