E' morto Dado Lombardi, icona del basket anni '60

E' morto Gianfranco Lombardi, per tutti nel mondo del basket 'Dado', "uno dei più grandi giocatori italiani degli anni '60 - come lo ricorda il sito della Fortitudo Bologna in cui giocò due anni dopo i dodici con la casacca dei 'cugini' della Virtus - colonna della Nazionale e simbolo della pallacanestro della nostra città, nella quale giocò per 14 anni consecutivi, vestendo la maglia della Fortitudo agli inizi degli anni '70". "Apprezzatissimo anche, successivamente, nelle vesti di allenatore, dirigente e commentatore televisivo - continua la nota del club felsineo - Dado Lombardi è stato inserito nel 2006 nell'Italia Basket Hall of Fame".

Va anche ricordato che Lombardi, che aveva 79 anni ed era nato a Livorno, si mise in grande evidenza con la nazionale, a soli 19 anni, nel torneo dell'Olimpiade di Roma 1960, al termine della quale venne scelto come componente del quintetto ideale di quei Giochi, a fianco di miti del basket americano come Jerry West e John Lucas.

Lombardi è stato anche miglior marcatore del campionato, nel 1963-64 e nel 1966-67. Aveva concluso la carriera da giocatore a Rieti, poi come allenatore aveva guidato, fra le altre, la stessa Rieti, Trieste, Forlì, Siena, Cantù, Rimini, Reggio Emilia e Varese.