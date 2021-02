Sfida a senso unico a Istanbul: l'Italia ha dominato la Danimarca, facendo un altro passo verso l'Europeo 2021. Ora serve la vittoria contro la Romania (live sabato alle 19 su Sky Sport Uno) per chiudere il discorso qualificazione

Ottime notizie dalla bolla di Istanbul, dove si sta completando il ciclo di qualificazioni all'EuroBasket Women 2021 in programma in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno: l'Italia ha travolto la Danimarca 101-55, festeggiando il quarto successo di fila nel girone D dopo il ko rimediato a novembre 2019 dalla Repubblica Ceca. La miglior marcatrice della partita è stata Martina Bestagno con 18 punti, ma sono andate in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini (17), Jasmine Keys (14), Elisa Penna (13) e Francesca Pan (11).