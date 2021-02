Eurobasket, doppio impegno per le azzurre

La Nazionale Femminile nella "bolla" di Istanbul affronta le ultime due partite di qualificazione all'EuroBasket Women 2021. Le azzurre in campo il 4 febbraio con la Danimarca mentre il 6 sfideranno la Romania: entrambe le partite in diretta alle 19.00 su Sky Sport Uno

Due sfide decisive per le rgazze azzurre di Lino Lardo che nella “bolla” di Istanbul si giocano il pass per l’Europeo. Per la qualificazione, l'Italia deve necessariamente vincere le due partite con Danimarca e Romania. Salvo clamorose sorprese, il primo posto del girone sarà della Repubblica Ceca per differenza canestri ma chiudendo con un bilancio di 5-1 le Azzurre sarebbero praticamente certe di rientrare tra le migliori cinque seconde classificate dei nove gruppi.



Entrambe le partite, valide per il Gruppo D, potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV. Il Gruppo D vede al comando Repubblica Ceca e Italia con 8 punti, seguite da Danimarca e Romania con 5. Per l'EuroBasket Women 2021, che si gioca dal 17 al 27 giugno tra Strasburgo e Valencia, sono già qualificate Spagna, Francia, Belgio, Svezia e Serbia. Gli altri 11 posti saranno assegnati al termine della finestra di febbraio.