Milano cade a Villeurbanne dopo 7 vittorie

In Eurolega l’Olimpia, senza Micov e Rodriguez, guida per 3 quarti poi è costretta a subire il ritorno dei francesi condotti da Cole e Lighty, chiudendo con una sconfitta, 78-69, che la lascia comunque terza in classifica

Con la possibilità di allungare in Europa una striscia di vittorie consecutive arrivata a sette e guadagnare la seconda posizione in classifica, ma ancora una volta con la spia dell’emergenza accesa, costretta a giocare senza due titolari come Micov e Rodriguez l’Olimpia deve fare i conti con un’Asvel Villeurbanne che sta invece attraversando il momento più felice della sua stagione. Il primo quarto è una doppia sfida a distanza con la squadra francese a cercare prima di andare vicino a canestro coi muscoli di Yabusele e Milano a rispondere con le conclusioni dalla distanza di Shields, poi con le invenzioni di Lighty rintuzzate da quelle di Delaney che servono a Milano per chiudere avanti 20-23 il primo quarto. Nel secondo la musica non cambia ma cambiano gli interpreti: la squadra di proprietà di Tony Parker si affida all’esperto Diot mentre Milano confida nella precisione di Roll e all’intervallo è ancora 37-40 Olimpia.

Nella ripresa Milano cerca l’allungo: la spallata arriva da Shields che firma il +10 ma l’Asvel risponde con le conclusioni impossibili di Howard ma è sempre Milano avanti, 52-56 quando si entra nell’ultimo periodo: dopo il canestro di Shields, l’Olimpia sembra però finire la benzina e allora in cattedra salgono prima Cole, poi Lighty e poi Howard che confezionano un 14-2 di parziale che significa vittoria francese col 78-69 finale e con Milano che chiude la sua striscia positiva rimanendo però sempre terza in classifica e con la possibilità di giocare in casa le prossime tre sfide.