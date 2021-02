Basket donne, Italia agli Europei: Romania ko

L'Italbasket femminile si qualifica per gli Europei in programma il prossimo giugno. La vittoria contro la Romania, ha dato alle azzurre l'aritmetica certezza di essere tra le migliori seconde

L’Italia si è qualificata per gli Europei di basket femminile, in programma a giugno in Spagna e Francia. Decisiva la vittoria della squadra allenata dal Ct Lino Lardo

81-66 contro la Romania. Il quarto successo consecutivo ha permesso alle azzurre di avere l'aritmetica certezza di essere tra le migliori seconde. Protagonista del match vinto contro le rome Francesca Pan, autrice di 17 punti. In doppia cifra chiudono anche Nicole Romeo (15), Cecilia Zandalasini (12), Deborah Carangelo (11) e Martina Bestagno (10). Dopo un buon inizio della Romania, l'Italia ha preso in mano la sfida, andando negli spogliatoi sul +5. Partono forte le azzurre nel terzo quarto, ma le romene non si arrendono e si portano fino a -3 prima che Zandalasini e compagne si scatenino da tre punti. Alla sirena Italia avanti 63-51, poi nell'ultimo quarto il vantaggio arriva anche a 20 punti, prima che la Romania accorci nel finale per il definitivo 81-66.