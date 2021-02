Milano vince la Coppa Italia: Pesaro ko 87-59

Al Forum d'Assago l'Olimpia Milano conquista senza problemi la Coppa Italia: Pesaro sconfitta in finale 87-59. Per la squadra di Messina si tratta della settima vittoria nella competizione e della secondo successo stagionale, dopo la Supercoppa conquistata a settembre

L'Ax Milano vince la Coppa Italia 2021, la settima della sua storia, battendo in finale al Forum d'Assago la Carpegna Prosciutto Pesaro 87-59. Una partita senza storia: all'intervallo Milano è già sul 48-21 e raggiungerà fino a 38 punti di vantaggio. Per Milano è il secondo trofeo stagionale, dopo aver conquistato a settembre la Supercoppa. Per Messina è l'ottava Coppa Italia vinta in carriera. Datome 15 punti e premiato come Mvp della manifestazione. Nell'Olimpia Punter e LeDay 13, Delaney 10; per Pesaro invece Cain 15, Filipovity e Drell 12.