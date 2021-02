Italia, battuta la Macedonia del Nord: 4^ vittoria

A Perm, in Russia, la Nazionale di basket ha battuto 92-84 la Macedonia del Nord nella prima gara dell’ultima "finestra" di qualificazione per Eurobasket 2022. Per gli azzurri - che sono già qualificati perché uno dei gironi della fase finale si giocherà a Milano - ci sono i 18 punti e 6 rimbalzi di Tessitori e i 13 punti di Spissu. Decisivi - negli ultimi 2 minuti e mezzo della partita - i tiri da tre punti segnati da Ricci, Candi e Baldasso. Si tratta della quarta vittoria in quattro partite. Prossimo impegno della Nazionale allenata da Meo Sacchetti domani alle 12:30 con Italia-Estonia, live su Sky Sport Uno.