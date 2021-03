Eurolega, Milano sbanca Kaunas e torna terza

Quarantotto ore dopo l’estenuante fatica con il Fener conclusa con una sconfitta, senza gli infortunati Delaney e Leday, l’Olimpia vola a Kaunas per cercare di aumentare le sue speranze di playoff e lo fa chiedendo a Punter di fare l’attaccante ma anche il costruttore di gioco: l’americano compie il suo dovere e nel primo quarto tiene avanti Milano 13-19 nonostante sotto canestro i centimetri di Lauvergne la mettano alquanto in difficoltà. L’ingresso in campo del Chacho produce il primo vantaggio in doppia cifra ma nonostante questo lo Zalgiris con le sue due stelle Grigonis e Lauvergne, piazza un 8-0 di parziale che manda le squadre al riposo con Milano avanti solo di 2 punti. La ripresa sorride ancora all’Olimpia che si appoggia sulle spalle di Shields e di Datome per tornare a +10 ma questa volta è il piccolissimo Lekavicius a rimettere tutto in discussione con 8 punti che valgono il -2. Volata finale con Milano che mette in campo tutte le energie rimaste: Hines la fa da padrone in attacco e in difesa, lo Zalgiris non riesce a compiere la rimonta e il 69-64 finale dà a Milano la vittoria che le riconsegna il terzo posto in classifica che, nonostante un calendario difficile con 5 trasferte nelle prossime sette partite, le fa vedere il traguardo dei playoff più vicino.