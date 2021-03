Milano continua a volare in Europa, CSKA battuto

Milano pesca il jolly forse più importante della stagione, sfata il tabù di Mosca, batte il CSKA nello scontro diretto per il secondo posto 76-84 e vede i playoff d’Eurolega sempre più vicini. L’Olimpia scava le fondamenta della sua vittoria nel primo quarto che chiude 10-30 concedendo a Mosca un misero 3 su 17 dal campo e trovando giocate importanti da tutti i suoi titolari condotti da un Punter che capisce subito di essere in una di quelle serate magiche. Nel secondo la reazione del CSKA non può che affidarsi a Mike James, indisponente finchè si vuole ma dal talento indiscutibile: l’americano ex Olimpia firma da solo un 11-2 di parziale e poi lascia il palcoscenico a Shengelia che avvicina i moscoviti fino al -5 ma il quarto si chiude con 8 punti in fila di Punter per il 34-47 dell'intervallo. Nella ripresa la coppia del CSKA tenta ancora la rimonta ma ancora una volta, prima Punter, poi le due triple di Shields e Datome chiudono il terzo quarto sul 55-70. Nell’ultimo periodo l’Olimpia gestisce il vantaggio, concede al Cska qualche canestro facile ma un Punter da 32 punti, massimo in carriera, regala la vittoria 76-84 che vale il secondo posto in Eurolega. Mai si era vista negli ultimi 10 anni Milano così in alto in classifica.