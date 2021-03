Venezia vince il derby con Trieste: i risultati

Profumo di playoff anticipato nel derby del Triveneto tra Trieste e Venezia, rispettivamente quinta e quarta nella classifica. L’equilibrio iniziale è determinato dalla sfida a distanza tra Clark e Fernandez ma il primo strappo è veneziano arriva con le quattro triple consecutive degli italiani Campogrande e Tonut per il 21-25 del primo quarto. Nel secondo la reazione triestina è veemente: ancora italiani protagonisti con Laquintana e Alviti che firmano il -1 e ci vogliono ancora le triple, quelle di Clark per mandare la Reyer al riposo avanti 38-41. Nella ripresa Venezia accelera: il parziale è di 22-4 caratterizzato ancora dalle triple di Daye ma soprattutto di Tonut ai quali si aggiunge un Watt sempre più atletico. Arriva fino al +21 Venezia ma la partita non finisce lì. A cavallo tra terzo e quarto periodo Trieste mette in campo tutte le sue energie: Upson e Alviti confezionano un controparziale di 15-1 e la Reyer deve rifare tutto. A togliere d’impaccio i veneziani ci pensa un Tonut da 23 punti: le sue triple valgono il 69-87 finale con la Reyer che agguanta la terza posizione in classifica.