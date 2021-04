Milano vince a Sassari, Virtus ko con Kazan

In campionato torna a vincere Milano a Sassari. In Eurocup la Virtus Bologna è costretta a cedere al Kazan di Coldebella e molti ex italiani in gara 3 di semifinale e ad abbandonare i sogni di giocare l’anno prossimo l’Eurolega

Nella fatica infrasettimanale valevole per la 27° giornata di campionato la nuova regina Brindisi conferma la sua posizione di vertice battendo agevolmente Pesaro ma la notizia arriva nell’ultima partita in programma perché Milano, dopo 3 sconfitte consecutive, torna alla vittoria battendo a Sassari la Dinamo 72-85 e tenendo il contatto con la vetta. A fare il protagonista per Milano comincia Shields che nel primo quarto mette i canestri del primo allungo. Il suo posto lo prende nel secondo Leday che sembra un rebus indecifrabile per la difesa sassarese e ci vuole tutto il talento di Spissu e Bilan per mandare le squadre negli spogliatoi con soli 7 punti di differenza. Nella ripresa il duello tra tra Leday e Spissu continua, con il lungo milanese che firma il vantaggio in doppia cifra e il piccolo sardo che rimette la Dinamo ad un solo possesso quando a sparigliare tutto ci pensano Biligha e Micov per il +11 Olimpia. Nell’ultimo quarto Spissu è l’ultimo ad arrendersi, arriva fino a -2 ma poi Milano confeziona una scarica di 4 triple consecutiive, due delle quali a firma Leday che segnano la partita, ridanno un po’ di sorriso a Milano e costringono Sassari al terzo stop consecutivo. A non giocare in campionato ma a scendere comunque in campo per giocarsi gara 3 di semifinale di Eurocup è stata la Virtus Bologna: in palio c’era il passaggio in finale ma anche la certezza l’anno prossimo di giocare l’Eurolega. Ed invece è finita con una sconfitta 100-107 con i russi del Kazan coordinati dall’italiano Coldebella e con una squadra piena di vecchie conoscenze del nostro campionato a fare festa sul parquet bolognese della Segafredo Arena.