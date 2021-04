Brescia vince a Cremona, Cantù retrocede in A2

Emozioni forti e contrastanti nella penultima giornata della stagione regolare. Mentre per la parte alta della classifica molti verdetti sono rimandati agli ultimi 40 minuti, con annessi recuperi, la notizia della serata è la retrocessione matematica in serie A2 della Pallacanestro Cantù, una delle società più storiche e vincenti della storia di questo sport. Arrivata con una giornata d’anticipo dopo una stagione che dire travagliata è dire poco. Invischiate nella lotta per evitare il baratro c’erano tre squadre: Brescia e Fortitudo con due punti di vantaggio su Cantù e il programma prevedeva lo scontro diretto tra i brianzoli e la Effe Bolognese. In una partita tirata e nervosa alla fine il 75-68 per la Fortitudo e la contemporanea vittoria di Brescia a Cremona per 89-94 condanna Cantù: partita decisa nella ripresa quando Bologna guidata da Banks guadagna una manciata di punti di vantaggio ma Cantù ha ancora la forza di reagire con Gaines che la rimette a -1, poi ancora l’allungo Fortitudo che con Banks ma anche con Mancinelli e Aradori indirizza la partita verso i padroni di casa e a nulla serve l’ultimo sforzo di Procida perché il canestro di Aradori è quello decisivo proprio quando da Cremona arriva la notizia che Brescia, nel quarto quarto di una partita in equilibrio trova l’allungo decisivo: Tj Williams firma il -1 Cremona poi due tiri liberi di Bortolani e la sua conseguente schiacciata firma l’89-94 che allontana Cremona dai playoff ma soprattutto condanna Cantù alla retrocessione.