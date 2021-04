L'Italia è stata inserita nel gruppo C degli Europei di basket 2022: gli azzurri affronteranno Estonia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna e la Grecia del due volte MVP NBA Giannis Antetokounmpo, con i match in programma dal 1° al 9 settembre al Forum di Milano. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport

Sorteggiati alla Verti Music Hall di Berlino, in Germania, i gironi degli Europei di basket del 2022. L'Italia è stata inserita nel gruppo C insieme a Estonia, Grecia, Croazia, Ucraina e Gran Bretagna: gli azzurri, la cui pallina è stata pescata da Dirk Nowitzki, giocheranno le proprie partite della prima fase dal 1° al 9 settembre al Forum di Milano. Grande attesa soprattutto per la Grecia del due volte MVP NBA Giannis Antetokounmpo. EuroBasket 2022 si svolgerà dal 1° al 18 settembre 2022 e la fase a gironi sarà a Colonia (Germania), Milano (Italia), Tbilisi (Georgia) e Praga (Repubblica Ceca). La fase finale dell’evento si disputerà nella capitale tedesca, a Berlino. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.