Brindisi perde ancora, Milano prima sicura

Quarantotto ore dopo aver giocato, e perso, il primo recupero Brindisi torna in campo, attraversando la penisola per il secondo con la tenue speranza di inseguire il primo posto e la più concreta possibilità di difendere il secondo, contro Trento che a sua volta non gioca da 16 giorni ed ha nel mirino l’ottavo e ultimo posto per i playoff. L’inizio è tutto di Brindisi che con Perkins e Thompson chiude il quarto avanti 15-18, nel secondo prima Martin e poi Morgan, sempre con conclusioni da lontano, ribaltano la situazione e mandano le squadre all’intervallo con Trento avanti 35-32. La ripresa presenta una Brindisi diversa, soprattutto Bostic che non si fa pregare a segnare da ogni distanza per il massimo vantaggio ospite sul 37-42. Trento non ci sta, non ci stanno soprattutto Morgan, Martin e Williams che con un parziale di 14-4 chiudono avanti all’ultimo riposo. Nel periodo conclusivo Brindisi è in evidente affanno: Williams ne approfitta per l’allungo decisivo e Browne segna i canestri della sicurezza. Finisce 83-73 con Trento che fa un grosso passo avanti verso i playoff con Cremona unica avversaria e Brindisi che lascia a Milano la prima posizione e deve difendere la seconda dalla minaccia della Virtus. Il tutto nell’ultima giornata di lunedì prossimo.